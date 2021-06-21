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Алджамейн Стерлинг показал актуальную форму

Американец продолжает набирать обороты после операции на шее
MMA
22:00
Алджамейн Стерлинг показал актуальную форму
Алджамейн Стерлинг / фото - en.memesrandom.com

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг (20-3) продолжает набирать форму после операции на шее и готовиться к реваншу с россиянином Петром Яном (15-2), который, как ожидается, состоится ближе к концу года.

«Утренняя тренировка ушла в зачет! Вставай и плати за квартиру!».

Алджамейн Стерлинг устроил очередную перепалку в социальных сетях с бывшим обладателем титула Петром Яном.

Рене Тер Велде
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Петр Ян Алджамейн Стерлинг

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