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Александр Емельяненко: «Буду на ваших глазах возвращать себя в форму»

Боец начал подготовку к бою против рэпера
MMA
16:47
Александр Емельяненко: «Буду на ваших глазах возвращать себя в форму»
Александр Емельяненко / фото - MyFairClub

Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко (28-8-1) приступил к подготовке к бою против рэпера с украинскими корнями Джигана. Тяжеловес готов делиться с подписчиками в Inatagram, как будет возвращать былую форму.

«Решил выкладывать тренировочный процесс. Буду на ваших глазах возвращать себе былую форму!»  

Текущая форма россиянина оставляет желать лучшего.


 

Антон Кривенко
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