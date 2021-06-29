Федор Емельяненко: «Моя карьера скоро завершится. Осталось 2 боя»
Александр Емельяненко: «Буду на ваших глазах возвращать себя в форму»
Боец начал подготовку к бою против рэпера
16:47
Александр Емельяненко / фото - MyFairClub
Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко (28-8-1) приступил к подготовке к бою против рэпера с украинскими корнями Джигана. Тяжеловес готов делиться с подписчиками в Inatagram, как будет возвращать былую форму.
«Решил выкладывать тренировочный процесс. Буду на ваших глазах возвращать себе былую форму!»
Текущая форма россиянина оставляет желать лучшего.
Комментарии 0