Барнетт хочет подраться с Федором Емельяненко в России
Александр Емельяненко: «Молодые и голодные бойцы наступают на пятки»
Россиянин начал приводить себя в форму
09:57
Александр Емельяненко / фото - Instagram
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко (28-8-1) в Instagram опубликовал видео со своих тренировок. Россиянин заявил, что начал проводить спарринги, готовясь к поединку к рэперу из Украины.
«Продолжаются мои тренировки. Каждый день занимаемся вместе с Даудом «Стханским». Начал проводить спарринги — пока через день. Молодые и голодные бойцы наступают на пятки. Оно и неудивительно — все хотят заработать славу и деньги»
Емельяненко-старший ранее заявил о бое с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях.
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