Альварес: «Порье заставил Конора паниковать и совершать ошибки»
Экс-чемпион UFC и Bellator в легком весе Эдди Альварес (30-8) рассказал как был удивлен победе Дастина Порье (27-6) над Конором Макгрегором (22-5).
«Был удивлен. Думал, что если бой будет проходить в стойке, то у Конора будет преимущество.
Я говорил перед боем, что если Дастин и может победить, то только в том случае, если будет чаще прессинговать комбинациями. Именно так он и сделал.
Дастин буквально бросался на Конора, делал 20-секундные спринты, затем возвращался к боксу, а после вновь делал 20-секундные спринты.
Он заставил Конора паниковать и совершать ошибки. Своими действиями поднял его сердечный ритм, а потом смог нокаутировать. Это было феноменально.
Я рад за него. Он заслуживает подобный успех. Дастин пашет на тренировках, дерется с лучшими парнями и начинает пожинать плоды своего труда».
Напомним, 10 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 264 состоится реванш Порье и Макгрегора.
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