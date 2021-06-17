Альварес: «Порье заставил Конора паниковать и совершать ошибки»

Эдди Альварес / Фото: Asian MMA

Экс-чемпион UFC и Bellator в легком весе Эдди Альварес (30-8) рассказал как был удивлен победе Дастина Порье (27-6) над Конором Макгрегором (22-5).



Я говорил перед боем, что если Дастин и может победить, то только в том случае, если будет чаще прессинговать комбинациями. Именно так он и сделал.

Дастин буквально бросался на Конора, делал 20-секундные спринты, затем возвращался к боксу, а после вновь делал 20-секундные спринты.

Он заставил Конора паниковать и совершать ошибки. Своими действиями поднял его сердечный ритм, а потом смог нокаутировать. Это было феноменально.

Я рад за него. Он заслуживает подобный успех. Дастин пашет на тренировках, дерется с лучшими парнями и начинает пожинать плоды своего труда».