«Чемпионские слезы». Амосов не сдержал эмоции после завоевания титула Bellator
Амосов: «Как я и обещал, пояс едет в Украину»
Непобежденный украинец – о завоевании титула Bellator
09:03
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Ярослав Амосов / Фото - mmajunkie.usatoday.comНовоиспеченный чемпион Bellator украинский полусредневес Ярослав Амосов (26-0) поделился эмоциями после завоевания титула в поединке с бразильцем Дугласом Лимой (32-9) на турнире Bellator 260.
«Как я и обещал, пояс едет в Украину. Мне очень приятно, что вас так много, тех кто верил в меня и поддерживал. В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Спасибо моей команде за проделанную работу. Р.S: Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте, большой труд всегда вознаграждается».
Напомним, по итогам пяти доминирующих раундов судьи отдали победу украинцу. После этого были слезы счастья от Ярослава.
Все результаты турнира Bellator 260.
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