Амосов: «Мой вес – 94 килограмма – это я разъелся после боя»

Ярослав Амосов / фото - Networthy

Чемпион промоушена Bellator в полусредней весовой категории Ярослав Амосов (26-0) рассказал о своей текущей форме. Во время беседы в прямом эфире Instagram с Жаном Беленюком боец поделился мыслями о весогонке в ММА.

Есть ребята, которые гоняют и больше 17 кг. Но я ж говорю, что 94 кг – это я разъелся после боя. Я на еду сейчас смотрю немножко по другому.

Первую неделю после боя еда превращается в что-то другое, ты не можешь себя контролировать, кто-то себе заказывает 1 порцию, а ты – 3. Знаю ребят, которые выглядят сухо и гоняют 20 кг.

Они это делают не за месяц-полтора, а за 2 недели. Не знаю, как они это делают, потому что для меня это необъяснимо. Думаю, в ММА все минимум 10 кг сгоняют».