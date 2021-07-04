Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Амосов: «Мой вес – 94 килограмма – это я разъелся после боя»

Рабочий вес Ярослава на 5-7 килограмм меньше
MMA
12:46
Амосов: «Мой вес – 94 килограмма – это я разъелся после боя»
Ярослав Амосов / фото - Networthy

Чемпион промоушена Bellator  в полусредней весовой категории Ярослав Амосов (26-0) рассказал о своей текущей форме. Во время беседы в прямом эфире Instagram с Жаном Беленюком боец поделился мыслями о весогонке в ММА.

«94 кг – это не рабочий вес, это я разъелся после боя. Мой вес 89-90 кг. 94 кг – это не рекорд. Мой рекорд – 97 или 98 кг.

Есть ребята, которые гоняют и больше 17 кг. Но я ж говорю, что 94 кг – это я разъелся после боя. Я на еду сейчас смотрю немножко по другому.

Первую неделю после боя еда превращается в что-то другое, ты не можешь себя контролировать, кто-то себе заказывает 1 порцию, а ты – 3. Знаю ребят, которые выглядят сухо и гоняют 20 кг.

Они это делают не за месяц-полтора, а за 2 недели. Не знаю, как они это делают, потому что для меня это необъяснимо. Думаю, в ММА все минимум 10 кг сгоняют».

Амосов уже вернулся в зал и приступил к тренировкам.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ярослав Амосов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Амосов: «Джексон является более серьезным соперником чем Пейдж»
Амосов: «Джексон является более серьезным соперником чем Пейдж»
MMA
1 июля 16:15
После «Басты» сразу в Верховную Раду. Амосов встретился с Беленюком
После «Басты» сразу в Верховную Раду. Амосов встретился с Беленюком
MMA
1 июля 15:54
Амосов после завоевания чемпионского пояса набрал 17 килограмм
Амосов после завоевания чемпионского пояса набрал 17 килограмм
MMA
1 июля 11:18
«Заплывший» Амосов вернулся к тренировкам
«Заплывший» Амосов вернулся к тренировкам
MMA
30 июня 21:26
Амосов встретился со скандальным российским рэпером «Бастой»
Амосов встретился со скандальным российским рэпером «Бастой»
MMA
30 июня 12:38
Амосов: «Бой с Гегардом Мусаси? Не знаю»
Амосов: «Бой с Гегардом Мусаси? Не знаю»
MMA
29 июня 11:21

Новости: MMA

Биспинг поделился прогнозом на третий бой между Порье и Макгрегором
Биспинг поделился прогнозом на третий бой между Порье и Макгрегором
13:20
Амосов: «Мой вес – 94 килограмма – это я разъелся после боя»
Амосов: «Мой вес – 94 килограмма – это я разъелся после боя»
12:46
Порье: «В титульном бою я не заработал бы даже треть того, что получу за поединок с Макгрегором»
Порье: «В титульном бою я не заработал бы даже треть того, что получу за поединок с Макгрегором»
10:40
Макгрегор: «В последнее время Порье много говорит, он обязательно заплатит за это»
Макгрегор: «В последнее время Порье много говорит, он обязательно заплатит за это»
08:40
Рой Джонс: «Без отца Хабиб потерял половину себя»
Рой Джонс: «Без отца Хабиб потерял половину себя»
3 июля 22:31
Это реально? Букмекеры принимают ставки на бой Федор Емельяненко – Джиган
Это реально? Букмекеры принимают ставки на бой Федор Емельяненко – Джиган
3 июля 20:33
Сен-Пьер: «В 10 боях с Хабибом будет 10 разных исходов»
Сен-Пьер: «В 10 боях с Хабибом будет 10 разных исходов»
3 июля 17:28
Порье: «Я хочу исполнить свою мечту»
Порье: «Я хочу исполнить свою мечту»
3 июля 12:40
Порье: «Макгрегор выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший»
Порье: «Макгрегор выходит не работать, а доказать миру, что он все еще лучший»
3 июля 12:00
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости