Амосов признался, что не хотел выставлять фото с «Бастой»
Амосов – на 5-й позиции в обновленном рейтинге P4P Bellator
Впереди украинца лишь более опытные чемпионы
22 июля 11:17
Ярослав Амосов / Фото: Ballator
В Bellator обновили рейтинги лучших бойцов независимо от веса, где снова нашлось место украинскому чемпиону в полусреднем весе Ярославу Амосову (26-0).
Украинец занимает пятую позицию, уступаю лишь опытным чемпионам. Первую позицию удерживает обладатель поясов в полулегком и легком весах Патрисио Фрейре. Вторым идет лучший полутяжеловес Вадим Немков, третьим чемпион среднего дивизиона Гегард Мусаси. Четвертая позиция за полноценным чемпионом тяжелого веса Райаном Бэйдером.
Напомним, ранее Амосов заявил, что не отказался бы от боя с чемпионом UFC Камару Усманом.