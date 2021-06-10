Чемпион WWFC: «У Амосова борцовская и ударная техника на высшем уровне, он возьмет титул чемпиона»
Амосов: «Рад, что мне выпал шанс подраться за титул Bellator»
Украинский полусредневес – о предстоящем поединке с Лимой
21:21
Ярослав Амосов / Фото - bookmaker-ratings.ruНепобежденный украинский боец полусреднего дивизиона Bellator Ярослав Амосов (25-0) в Instagram поделился мнением о предстоящем титульном поединке против чемпиона лиги бразильца Дугласа Лимы (32-8).
«Друзья, вес сделан и уже завтра я буду драться в Bellator. Бой будет за титул. Рад, что мне выпал такой шанс. Спасибо большое людям, причастным к моей подготовке».
Напомним, поединок между бойцами состоится 12 июня на турнире Bellator 260.
Накануне состоялась официальная церемония взвешивание участников предстоящего ивента.
Онлайн трансляция поединка Ярослава Амосова и Дугласа Лимы.
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