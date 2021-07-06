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Амосов сделал прогноз на третий поединок Макгрегор – Порье

Чемпион Bellator отметил готовность американского легковеса
MMA
16:17
Амосов сделал прогноз на третий поединок Макгрегор – Порье
Ярослав Амосов / Фото - MMA Junkie
Чемпион Bellator в полусреднем дивизионе Ярослав Амосов (26-0) в интервью Instagram-паблику «Большой куш» поделился ожиданиями от предстоящей трилогии между экс-чемпионом UFC в двух весах Конором Макгрегором (22-5) и Дастином Порье (27-6).

«Мне кажется все зависит от кондиций Макгрегора. Непонятно где и с кем Конор тренировался и готовился к этому бою. Я не видел ни в каких социальных сетях его спарринг-партнеров. То, что Порье будет готов на 100%, я уверен. Поэтому результат зависит от того, как будет готов Макгрегор».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
Владимир Кириченко
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Теги

Ярослав Амосов Конор Макгрегор Дастин Порье

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