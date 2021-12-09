Амосов анонсировал следующий бой
Амосов сохранил свою позицию в обновленном рейтинге P4P Bellator
На вершине – чемпион полулегкого дивизиона организации
16:41
Ярослав Амосов / Фото - BellatorВ Bellator обновили рейтинги лучших бойцов независимо от веса, где снова нашлось место украинскому чемпиону в полусреднем весе Ярославу Амосову (26-0). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Украинец занимает пятую позицию, уступаю лишь опытным чемпионам. Первую позицию удерживает обладатель пояса в полулегком весе Эй Джей Макки.
Вторым идет лучший полутяжеловес Вадим Немков, третьим – чемпион легкого дивизиона Патрисио Фрейре. Четвертая позиция за полноценным чемпионом среднего веса Гегардом Мусаси.
Ранее сообщалось, что Амосову готовят бой со звездным британцем Майклом Пейджем. Но официального объявления пока не было.
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