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Амосов вошел в топ-5 лучших полусредневесов мира
Украинец стал единственным представителем Bellator в рейтинг-листе
10:19
Ярослав Амосов / Фото: Bellator
Украинец Ярослав Амосов (26-0), который ранее завоевал чемпионский титул на турнире Bellator 260, вошел в топ-5 рейтинга лучших полусредневесов. Возглавляет рейтинг-лист чемпион UFC Камару Усман (19-1).
Топ-5 рейтинга Sherdog:
1. Камару Усман (UFC)
2. Колби Ковингтон (UFC)
3. Гилберт Бернс (UFC)
4. Леон Эдвардс (UFC)
5. Ярослав Амосов (Bellator)
Напомним, что Ярослав рассказал, с кем хочет провести следующий поединок.
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