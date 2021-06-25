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Амосов вошел в топ-5 лучших полусредневесов мира

Украинец стал единственным представителем Bellator в рейтинг-листе
MMA
10:19
Амосов вошел в топ-5 лучших полусредневесов мира
Ярослав Амосов / Фото: Bellator

Украинец Ярослав Амосов (26-0), который ранее завоевал чемпионский титул на турнире Bellator 260, вошел в топ-5 рейтинга лучших полусредневесов. Возглавляет рейтинг-лист чемпион UFC Камару Усман (19-1).

Топ-5 рейтинга Sherdog

1. Камару Усман (UFC)

2. Колби Ковингтон (UFC)

3. Гилберт Бернс (UFC)

4. Леон Эдвардс (UFC)

5. Ярослав Амосов (Bellator)

Напомним, что Ярослав рассказал, с кем хочет провести следующий поединок.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Bellator 260 Ярослав Амосов

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