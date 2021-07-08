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Амосов: «Выбрал бы бой за титул, а не деньги»

Новоиспеченный чемпион Bellator – о бое Макгрегор – Порье

MMA
19:21
Амосов: «Выбрал бы бой за титул, а не деньги»
Ярослав Амосов и Скотт Кокер / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Чемпион Bellator в полусреднем дивизионе Ярослав Амосов (26-0) в интервью Instagram-паблику «Большой куш» высказался о том, что американец Дастин Порье (27-6) отказался от титульного поединка ради более денежного боя против скандального ирландца Конора Макгрегора (22-5). 

«Каждый дерется для чего-то. Возможно, Порье интересно заработать больше денег. Я бы выбрал титул, а не деньги, зависит, конечно, сколько денег. Лучше титул. Возможно, у Порье есть какие-то принципиальные моменты, он хочет закрыть трилогию с Конором. Я с ним не общался по этому поводу. Не могу сказать, что мы с ним хорошо общаемся. Просто тренируемся, можем перекинуться парой слов, на этом все. Возможно, ему интереснее заработать больше денег, чем титул. Возможно, он думает, что не выиграет у Оливейры. Это с ним уже нужно разговаривать. Но с Макгрегором тоже интересно. Возможно, Порье преследует цель, чтобы еще больше поднять свою медийность, узнаваемость. Если он выиграет сейчас у Макгрегора, то в любом случае будет драться за титул. Если ему сейчас уже предлагают».


Также Амосов спрогнозировал результат поединка Порье – Макгрегор.

Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
Владимир Кириченко
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Теги

Ярослав Амосов Конор Макгрегор Дастин Порье

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