Андерсон Силва хочет боксировать с братьями Полами

Андерсон Силва / Фото: usatoday.com

46-летний экс-чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва (34-11 в MMA, 2-1 1 КО в боксе) хочет провести боксерские поединки с популярными видеоблогерами Логаном Полом (0-1, 0 КО) и Джейком Полом (2-0, 2 КО). Слова бразильца приводит портал bjpenn.com.



Логан и его брат – классные ребята. Люди много говорят о них, но они хорошие. Уважительно отношусь к ним и боксу. Поэтому, вполне возможно, что мой следующий бой будет против Логана Пола».