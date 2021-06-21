Андерсон Силва: «Не может быть такого, чтобы я вышел в ринг и не выложился на максимум»
Андерсон Силва хочет боксировать с братьями Полами
Бразилец считает их хорошими ребятами
08:03
Андерсон Силва / Фото: usatoday.com
46-летний экс-чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва
(34-11 в MMA, 2-1 1 КО в боксе) хочет провести боксерские поединки с популярными видеоблогерами Логаном Полом (0-1, 0 КО) и Джейком Полом (2-0, 2 КО). Слова бразильца приводит портал bjpenn.com.
«Я уважаю обоих братьев. У меня прекрасные отношения с ними, и думаю, что такой бой возможен. Думаю, это было бы интересно.
Логан и его брат – классные ребята. Люди много говорят о них, но они хорошие. Уважительно отношусь к ним и боксу. Поэтому, вполне возможно, что мой следующий бой будет против Логана Пола».
Напомним, ранее Силва сенсационно победил более молодого бывшего чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса.
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