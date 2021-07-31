Артем Лобов завершил карьеру

Артем Лобов / фото - substack.com

Бывший боец UFC Артем Лобов подтвердил свое решение завершить карьеру.

Лобова цитирует портал MMA Fighting:

Чтобы добиться успеха, иногда необходимо попрощаться и сосредоточиться на других вещах. Конечно, я продолжу сотрудничество с командами Mahatch FC и Parimatch. Все мои спонсоры для меня уже как семья. Я действительно чувствую эту поддержку. Так что, я не ухожу из бойцовской отрасли, но закончил карьеру, как боец».