Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова
Артем Лобов завершил карьеру
Российско-ирландский боец подтвердил свой уход из большого спорта
08:40
Артем Лобов / фото - substack.com
Бывший боец UFC Артем Лобов подтвердил свое решение завершить карьеру.
Лобова цитирует портал MMA Fighting:
«Это правда, пришло время завершить карьеру. У меня много других вариантов и предложений, но я не буду драться.
Чтобы добиться успеха, иногда необходимо попрощаться и сосредоточиться на других вещах. Конечно, я продолжу сотрудничество с командами Mahatch FC и Parimatch. Все мои спонсоры для меня уже как семья. Я действительно чувствую эту поддержку. Так что, я не ухожу из бойцовской отрасли, но закончил карьеру, как боец».
В своем последнем поединке Артем Лобов на голых кулаках был избит украинским боксером Денисом Беринчиком.