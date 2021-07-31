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Артем Лобов завершил карьеру

Российско-ирландский боец подтвердил свой уход из большого спорта
MMA
08:40
Артем Лобов завершил карьеру
Артем Лобов / фото - substack.com

Бывший боец UFC Артем Лобов подтвердил свое решение завершить карьеру.

Лобова цитирует портал MMA Fighting:

«Это правда, пришло время завершить карьеру. У меня много других вариантов и предложений, но я не буду драться.

Чтобы добиться успеха, иногда необходимо попрощаться и сосредоточиться на других вещах. Конечно, я продолжу сотрудничество с командами Mahatch FC и Parimatch. Все мои спонсоры для меня уже как семья. Я действительно чувствую эту поддержку. Так что, я не ухожу из бойцовской отрасли, но закончил карьеру, как боец».

В своем последнем поединке Артем Лобов на голых кулаках был избит украинским боксером Денисом Беринчиком.

Рене Тер Велде
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Артем Лобов

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