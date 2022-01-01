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Аскар Аскаров узнал имя своего следующего соперника
Поединок, вероятнее всего, состоится 26 марта
01 января 09:00
Аскар Аскаров / Фото - UFCИзвестный российский боец наилегчайшего веса UFC Аскар Аскаров (13-0-1) свой следующий бой проведет против Кая Кара-Франса (22-9). Об этом сообщает MMA Junkie.
Обе стороны дали согласие на поединок, но UFC пока официально не анонсировала встречу бойцов.
Поединок должен состояться 26 марта. Аскаров провел в UFC четыре поединка, в трех одержав победы. Кара-Франс имеет восемь боев в UFC, шесть победных.
Напомним, на турнире UFC 269 Кара-Франс в 1-м раунде нокаутировал экс-чемпиона лиги Коди Гарбрандта (12-4).
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