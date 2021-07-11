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Бернс назвал желаемого соперника для следующего поединка

Бразилец сомневается, что получит титульный бой
MMA
14:00
Бернс назвал желаемого соперника для следующего поединка
Гилберт Бернс / фото - bleacherreport.com

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс (19-4) признался, что после победы над американцем Стивеном Томпсоном (16-4-1) хотел бы снова получить титульный бой, но сомневается, что это возможно. Поэтому Гилберт намерен в следующем поединке встретиться с соперником, у которого громкое имя. Среди желаемых оппонентов Бернс назвал Леона Эдвардса (19-3), Нейта Диаса (20-13), а также Хорхе Масвидаля (35-15), сообщает mmajunkie.usatoday.com.

«Я только что получил пояс NMF, так дайте мне теперь пояс BMF. Если Леон захочет провести бой со мной, он получит его. Если у Нейта есть желание, тоже нет проблем. Я понимаю, что только что получил шанс побороться за титул и не могу просить еще один бой с чемпионом. Я просто не верю, что мне его дадут.

Сейчас я просто хочу продолжать работать. Но я все еще должен зарекомендовать себя, поэтому дайте мне кого-то из этих парней. Самый оптимальный вариант, это бой против Хорхе Масвидаля. Хорхе много зарабатывает, поэтому поединок с ним можно назвать дополнительным чеком».

Хорхе Масвидаль готов разделить октагон с Гилбертом Бернсом.

Рене Тер Велде
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Теги

Гилберт Бернс Стивен Томпсон Леон Эдвардс Нэйт Диас Хорхе Масвидаль

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