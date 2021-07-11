Бернс выиграл у Томпсона в соглавном бою турнира UFC 264

Бойцы провели в октагоне все три раунда

Гилберт Бернс / фото - Getty Images

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena завершился ко-мэйн ивент турнира UFC 264, в котором фанаты ММА увидели противостояние двух экс-претендентов на титул в полусреднем весе Стивена Томпсона (16-4-1) и Гилберта Бернса (19-4).

Уже в первом раунде Бернс, прижав Томпсона к сетке, сумел уложить оппонента на канвас, однако американец успешно поднялся на ноги. Вновь оказавшись в стойке, «Вандербой» пытался держать бразильца на дистанции, используя точечные удары. Тогда как Бернс в основном пробивал комбинации, чтобы затем броситься в ноги.

В третьем раунде Томпсон смог пробить точный спиннинг-кик, лишивший его соперника равновесия, однако Гилберт, закусив капу, разразился ожесточенной серией, за которой последовал очередной перевод. Заняв доминирующую позицию, Бернс смог продержать Томпсона до финального гонга, закрепив свое преимущество в глазах судей.

Таким образом, Гилберт Бернс победил Стивена Томпсона единогласным решением судей.