Масвидаль готов встретиться с победителем боя Бернс – Томпсон
Бернс вызвал на поединок Масвидаля и Диаса
Эдвардс пока игнорирует бразильца
21 июля 21:40
Гилберт Бернс / Фото: usatoday.com
Бывший претендент на ченмпионский титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс (20-4) в Twitter вызвал на бой опытных Хорхе Масвидаля (35-15) и Нэйта Диаса (20-13).
«Похоже, что Леон Эдвардс не хочет проблем со мной. Я не виню его! Удачи в твоем ожидании. Посмотрим, не хочет ли драться Хорхе.
Как дела, Масвидаль? Чем ты занят в октябре или ноябре? И куда подевался Нэйт Диас со своим трэш-током? Скажи что-нибудь теперь?»
Напомним, ранее Бернс вызывал на поединок британца Леона Эдвардса.
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