Макгрегор: «Сейчас я опаснее, чем когда-либо, я перееду Порье»
Биспинг допускает, что бой с Порье станет последним в карьере Макгрегора
Но только в случае поражения
15:20
Майкл Биспинг / Фото: MMA Junkie - USA Today
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что ирландская суперзвезда Конор Макгрегор (22-5) может завершить карьеру, если проиграет трилогию Дастину Порье (27-6):
«Если Конор проиграет, думаю, есть вероятность, что он может завершить карьеру. Реально так думаю. Если он не будет чемпионом, а до этого еще далеко, то что еще ему делать? Он всегда будет главным событием, но будет ли он просто драться в рядовых поединках против людей, которые ничего не значат?
Он уже заработал свои деньги. Он всегда говорил, что разбогатеет и уйдет. Разбогател ли он? Однозначно. Остается уйти. Если он не сможет побить Порье, не сможет драться за титул в ближайшем будущем, тогда что?»
Фаворитом поединка Биспинг видит Порье.
Макгрегор и Порье подерутся 10 июля в главном бою турнира UFC 264. Победитель – станет претендентом на титул в легком весе, которым владеет Чарльз Оливейра.
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