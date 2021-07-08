Биспинг допускает, что бой с Порье станет последним в карьере Макгрегора

Майкл Биспинг / Фото: MMA Junkie - USA Today

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что ирландская суперзвезда Конор Макгрегор (22-5) может завершить карьеру, если проиграет трилогию Дастину Порье (27-6):

Он уже заработал свои деньги. Он всегда говорил, что разбогатеет и уйдет. Разбогател ли он? Однозначно. Остается уйти. Если он не сможет побить Порье, не сможет драться за титул в ближайшем будущем, тогда что?»