Биспинг: «Мне сложно представить, как Диас будет побеждать Эдвардса»

Майкл Биспинг / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в интервью порталу GIVEMESPORT признался, что не верит, в победу ветерана полусреднего дивизиона Нейта Диаса в бою с Леоном Эдвардсом на UFC 263.

Диас не сильный борец. Да, он достойный, не поймите меня неправильно. Он очень хорош на земле, отличный боксер с крепкой челюстью и превосходными кондициями, но у него нет одноударной нокаутирующей мощи.

Я думаю, что своими ударами в голову Эдвардс может нокаутировать Диаса так же, как это сделал Джош Томпсон. Мне сложно представить, как Диас может победить в этом бою».