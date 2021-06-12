Нас ждет огненный реванш! Адесанья и Веттори едва не устроили потасовку на пресс-конференции
Биспинг: «Мне сложно представить, как Диас будет побеждать Эдвардса»
Экс-чемпион UFC – о главном поединке UFC 263
21:59
Майкл Биспинг / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в интервью порталу GIVEMESPORT признался, что не верит, в победу ветерана полусреднего дивизиона Нейта Диаса в бою с Леоном Эдвардсом на UFC 263.
«Я верю, что Эдвардс окажется Диасу не по зубам. Нейт – невероятно жесткий, он заслуживает уважения от всех. Он ни для кого не будет легкой прогулкой, это боец до мозга костей, у него есть все качества, которые мы ищем у бойцов. Но он встретил ровню себе. Я просто думаю, что Леон слишком крупный. Мне кажется, что он слишком хорош. Вероятно, у Эдвардса есть больше способов победить. Думаю, он может забороть Диаса, если захочет.
Диас не сильный борец. Да, он достойный, не поймите меня неправильно. Он очень хорош на земле, отличный боксер с крепкой челюстью и превосходными кондициями, но у него нет одноударной нокаутирующей мощи.
Я думаю, что своими ударами в голову Эдвардс может нокаутировать Диаса так же, как это сделал Джош Томпсон. Мне сложно представить, как Диас может победить в этом бою».
Следите за боем Адесаеья – Веттори в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 13-го июня, в 06:00.
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