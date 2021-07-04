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Биспинг поделился прогнозом на третий бой между Порье и Макгрегором

Экс-чемпион UFC не списывает ирландца со счетов
MMA
13:20
Биспинг поделился прогнозом на третий бой между Порье и Макгрегором
Майкл Биспинг / фото - fightnews.info

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг поделился своим мнением относительно третьего поединка между ирландцем Конором Макгрегором (27-6) и американцем Дастином Порье (27-6). Майкл считает, что Дастин может повторить успех их матча-реванша с Конором, но также, по его мнению, не стоит списывать со счетов Макгрегора, сообщает bjpenn.com.

«Многие склоняются в этом поединке в сторону Дастина, потому что они с Конором только дрались и он одержал досрочную победу. Но не нужно забывать, что Макгрегор нокаутировал Порье в их первом противостоянии. Конечно, этот бой проходил в полулегком весе, и в легком дивизионе сила Дастина намного улучшилась. Это он продемонстрировал во время реванша.

Также я должен сказать, что Конора есть за что уважать. Да, у него были моменты, когда он выходил из-под контроля и делал не правильные поступки, но мы должны уважать то, что МакГрегор делает в спорте. Я лично знаю, что нужно для того, чтобы вернуться и провести бой с соперником, который только что вырубил тебя и оставил на настиле. Тем более Макгрегор мог провести разминочный бой с более легким соперником, чтобы вернуть уверенность. Так что мы должны уважать то, что делает Конор.

Думаю, что из-за импульса, из-за недавнего нокаута, я склонюсь в сторону Порье во время их предстоящего боя, но, как мы знаем, нельзя недооценивать Макгрегора».

Конор Макгрегор считает, что Дастин Порье много говорит и обещает заставить американца заплатить во время боя.

Рене Тер Велде
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Теги

Майкл Биспинг Конор Макгрегор Дастин Порье

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