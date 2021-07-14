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Биспинг считает, что Макгрегор должен уволить Кавану

Майкл подверг критике тренера звездного ирландца
MMA
07:40
Биспинг считает, что Макгрегор должен уволить Кавану
Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг раскритиковал тренера ирландца Конора Макгрегора (22-6), Джона Кавану, за комментарий после третьего боя его подопечного против американца Дастина Порье (28-6). Дело в том, что Кавана сказал, будто все шло по их плану, и во втором раунде Конор нокаутировал бы Дастина, если бы не перелом ноги в конце первой пятиминутки.

Слова Биспинга приводит портал middleeasy.com:

«Кавана сказал: «Я ничего не видел, что меня могло бы беспокоить. Я знал, что мы во втором раунде получим нокаут. Все шло по плану». Если Кавана действительно все это серьезно сказал, то Макгрегор должен немедленно его уволить. На протяжении всего раунда Конор пролежал на спине и над ним доминировали. Счет в первом раунде был 10-8 в пользу Порье и это должно беспокоить».

Также Майкл попробовал предугадать, как будут развиваться события в противостоянии между Порье и Макгрегором дальше.

«Они проведут четвертый бой. Думаю, что Дастин не будет сидеть сложа руки, а встретится с Чарльзом Оливейрой и вероятнее всего победит. А потом мы увидим четвертый бой между Порье и Макгрегором за титул».

Дастин Порье победил Конора МакГрегора техническим нокаутом в 1-м раунде.


Рене Тер Велде
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Теги

Майкл Биспинг Конор Макгрегор Джон Кавана Дастин Порье

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