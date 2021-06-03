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Блахович – о бое с Тейшейрой: «Мы покажем молодым бойцам, как дерутся настоящие мужики!»

Чемпион UFC намерен задушить своего соперника

MMA
22:52
Блахович – о бое с Тейшейрой: «Мы покажем молодым бойцам, как дерутся настоящие мужики!»
Ян Блахович / Фото - UFC
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-8) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой (37-7), с которым выйдет в октагон 4 сентября в главном событии турнира UFC 266.

Цитирует поляка bjpenn.com.

«Я доволен этим поединком. Он отличный боец, очень опытный. Думаю, в этом бою он будет лучшей версией себя, поскольку, скорее всего, это его последний титульник. Может быть, даже один из последних боев в его карьере. Мне кажется, он сделает все возможное, чтобы меня побить, и я должен быть готов к этому. Думаю, мы покажем молодым бойцам, как дерутся настоящие мужики. Я считаю, что он попытается провести тейкдаун и контролировать меня на земле, чтобы там и финишировать. Мой же геймплан будет заключаться в том, чтобы продолжать драться в стойке и оформить нокаут. И я действительно постараюсь это сделать. Нужно остерегаться его боксерских навыков. Но если он меня переведет, я постараюсь подняться обратно. Хотя если на то пошло – у меня отличное джиу-джитсу. Поэтому я не паникую. Если у меня будет шанс провести сабмишн, я попробую это сделать, учитывая мое джиу-джитсу. Но в любом случае я буду стараться биться в стойке и искать способа его нокаутировать».


Напомним, для Блаховича это будет вторая защита титула после боя с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей (20-1). 41-летний Тейшейра во время последних двух выходов в октагон финишировал двух экс-претендентов на титул.

Накануне Тейшера высказался о предстоящем поединке с Блаховичем.
Владимир Кириченко
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Ян Блахович Гловер Тейшейра

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