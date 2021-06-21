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Блахович требует бой с Джоном Джонсом

Ян напомнил американцу, что тот обещал подраться

MMA
10:28
Блахович требует бой с Джоном Джонсом
Ян Блахович, Джон Джонс / Фото: sportskeeda.com

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-8) рассказал, что продолжает рассчитывать на поединок с бывшим владельцем пояса Джоном Джонсом (26-1). Слова поляка приводит портал sportskeeda.com.

«Надеюсь, что Джон Джонс подерется в тяжелом весе. Но я еще жду его – где и когда угодно. Я надеюсь, что он перестанет нести чушь и даст мне то, что обещал после того как я победил Кори Андерсона.

Я могу подраться с Джонсом в тяжелом весе. Это не проблема. Я могу сделать это даже на заднем дворе. Мне плевать».

Напомним, что Блахович в сентябре на турнире UFC 266 должен подраться с бразильцем Гловером Тейшейрой.

Карен Агабекян
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