Прохазка может стать запасным бойцом на поединок Блахович – Тейшейра
Блахович требует бой с Джоном Джонсом
Ян напомнил американцу, что тот обещал подраться
10:28
Ян Блахович, Джон Джонс / Фото: sportskeeda.com
Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (28-8) рассказал, что продолжает рассчитывать на поединок с бывшим владельцем пояса Джоном Джонсом (26-1). Слова поляка приводит портал sportskeeda.com.
«Надеюсь, что Джон Джонс подерется в тяжелом весе. Но я еще жду его – где и когда угодно. Я надеюсь, что он перестанет нести чушь и даст мне то, что обещал после того как я победил Кори Андерсона.
Я могу подраться с Джонсом в тяжелом весе. Это не проблема. Я могу сделать это даже на заднем дворе. Мне плевать».
Напомним, что Блахович в сентябре на турнире UFC 266 должен подраться с бразильцем Гловером Тейшейрой.
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