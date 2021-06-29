Поединок Блаховича и Тейшейры перенесен
Блахович вновь вызвал на бой звездного Джона Джонса
Чемпион UFC отметил обещание скандального американца
08:58
Ян Блахович / Фото - ESPNЧемпион UFC в полутяжелом дивизионе поляк Ян Блахович (28-8) жаждет поединка с экс-обладателем титула в этом весе американцем Джоном Джонсом (26-1).
Блахович вновь призвал Джонса выйти с ним октагон. Цитирует поляка givemesport.com.
«У меня нет сомнений, что я могу победить Джонса, и если будет нужно, могу это сделать в тяжелом весе. Мы можем провести этот бой в тяжелом дивизионе, пусть он даже будет не за титул. Если Джон согласен, то для меня это не проблема. Я буду готов. Он пообещал мне этот бой, и я не устану об этом говорить. Он дал свое обещание, после того, как я победил Кори Андерсона. Так что он должен сдержать свое слово. Давайте сделаем это. В любое время в любом месте».
Напомним, что Блахович следующий поединок проведет 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ), в главном событии турнира UFC 267. Его соперником станет опытный бразилец Гловер Тейшейра.
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