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Блахович вновь вызвал на бой звездного Джона Джонса

Чемпион UFC отметил обещание скандального американца
MMA
08:58
Блахович вновь вызвал на бой звездного Джона Джонса
Ян Блахович / Фото - ESPN
Чемпион UFC в полутяжелом дивизионе поляк Ян Блахович (28-8) жаждет поединка с экс-обладателем титула в этом весе американцем Джоном Джонсом (26-1). 

Блахович вновь призвал Джонса выйти с ним октагон. Цитирует поляка givemesport.com.

«У меня нет сомнений, что я могу победить Джонса, и если будет нужно, могу это сделать в тяжелом весе. Мы можем провести этот бой в тяжелом дивизионе, пусть он даже будет не за титул. Если Джон согласен, то для меня это не проблема. Я буду готов. Он пообещал мне этот бой, и я не устану об этом говорить. Он дал свое обещание, после того, как я победил Кори Андерсона. Так что он должен сдержать свое слово. Давайте сделаем это. В любое время в любом месте».


Напомним, что Блахович следующий поединок проведет 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ), в главном событии турнира UFC 267. Его соперником станет опытный бразилец Гловер Тейшейра.



Владимир Кириченко
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Ян Блахович Джон Джонс

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