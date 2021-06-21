Блахович – о бое с Тейшейрой: «Мы покажем молодым бойцам, как дерутся настоящие мужики!»
Блахович: «Я хочу оформить нокаут в бою с Тейшейрой»
Ян не собирается бороться с Гловером на UFC 266
12:59
Ян Блахович / Фото: UFC
Чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (28-8) уверен, что будет иметь преимущество в стойке над бразильским ветераном-ударником Гловером Тейшейрой (32-7). Слова поляка приводит портал sportskeeda.com.
«Думаю, что Тейшейра попытается меня повалить на настил. Во время боя он будет использовать свой бокс для того, чтобы прижать меня к сетке, захватить за одну или две ноги, попытаться провести тейкдаун и закончить бой в партере. У него точно такой план на бой.
Мой план будет заключаться в том, чтобы провести весь бой в стойке. Я попытаюсь нокаутировать его в стойке. Я верю, что мои навыки в ударке намного лучше, чем у него. Я хочу оформить нокаут. И я буду готов к его борьбе и джиу-джитсу».
Напомним, ранее Блахович заявлял, что хочет провести поединок против бывшего чемпиона Джона Джонса.
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