Блахович: «Я хочу оформить нокаут в бою с Тейшейрой»

Ян Блахович / Фото: UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (28-8) уверен, что будет иметь преимущество в стойке над бразильским ветераном-ударником Гловером Тейшейрой (32-7). Слова поляка приводит портал sportskeeda.com.



Мой план будет заключаться в том, чтобы провести весь бой в стойке. Я попытаюсь нокаутировать его в стойке. Я верю, что мои навыки в ударке намного лучше, чем у него. Я хочу оформить нокаут. И я буду готов к его борьбе и джиу-джитсу».