В UFC начали работать над боем Розенструик – Блейдс
Блейдс: «Верю, что Льюис победит Гане и получит реванш с Нганну»
Американский тяжеловес – о поединке за временный титул UFC
19:22
Кертис Блейдс / Фото - sportsbookreviewТоповый американский тяжеловес UFC Кертис Блейдс (14-3) поделился ожиданиями от претендентского поединка между Дерриком Льюисом (25-7) и Сирилом Гане (9-0), который состоится 8 августа на турнире UFC 265.
Цитирует Блейдса Lowkickmma.
«Думаю, что на определенном этапе переговоры между Фрэнсисом Нганну и UFC плохо закончились, а этот бой был планом «Б». Верю, что Деррик одержит победу и получит реванш с Нганну. Гане хорошо двигается и замечательно создает углы. Но он не извлекает из них выгоду. Мне кажется, у него было несколько моментов, когда он мог нанести завершающий удар. Возможно, это не его стиль. Большинству ветераном тяжело сохранять спокойствие и не бросаться вперед, когда они чувствуют кровь. Так что Ган дерется как ветеран».
Напомним, Гане свой последний поединок провел на минувших выходных, одержав уверенную победу судейским решением над россиянином Александром Волковым. Что касается Льюиса, то он крайний раз выходил в октагон в феврале этого года, жестко нокаутировав Блэйдса.
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