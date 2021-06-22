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Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»

Балаев словесно разнес российских чиновников, занимающихся футболом

MMA
12:16
Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»
Марат Балаев / Фото: Спорт-Экспресс

Ветеран MMA Марат Балаев в Instagram прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче с Данией на чемпионате Европы-2020 (1:4).

«Не смотрел наш футбол лет 20. Что меня черт дернул глянуть вчера? Все злятся: что это такое? Вы чего ждали? А если серьезно, хоть миллиардерами их сделайте вместо миллионеров, ничего не выйдет.

Мы профукали детско-юношеские школы олимпийского резерва. Они раньше были во всех республиках, и в каждой республике шел поиск талантов. И они стекались в эти школы. А оттуда те, кто проходил жесточайший отбор, попадали в сборную. И тогда на них одевали герб СССР. Каждый мечтал примерить эту форму на себя. И за границей, когда в любом виде спорта выходили с гербом, у соперников коленки дрожали! Плюс к тому институты работали по методике тренировок.

А сейчас кучка миллионеров бегает - да хоть золотом засыпьте. Вы не нашли тех талантов, тех Стрельцовых, тех Яшиных. Они кто в кочегарке работает, кто на стройке батрачит. Что в футбол, что в хоккей не могут сколько лет выиграть у канадцев. Стремно за нашу страну. Ну вот опять загрузился. Да ну их к черту, пойду на тренировку.

Да, что хотел сказать: того же Стрельцова из-за дуры какой-то умудрились посадить идиоты. Закрылась с ним ночью бухим в комнате, а потом типа изнасиловали ее. Идиоты! По все стране девочки бегали за ним, а здесь видишь ли…

Конечно, футболисты что-то стараются, просто ругаю прежде всего руководство вообще и тех, кто рулит спортом, потому что мы движемся в никуда. Кстати, вратарь наш понравился!»

Напомним, выступление России оставило шансы сборной Украины на продолжение борьбы на Евро-2020.

Карен Агабекян
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Теги

сборная России (футбол)

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