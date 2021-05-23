Руководство UFC заявило, что Миочич подерется с победителем боя Нганну – Льюис
Бой Нганну и Льюиса может пройти на UFC 265
В промоушене хотят, чтобы этот бой возглавил турнир
20:34
Фрэнсис Нганну, Деррик Льюис / Фото: MMA Fighting
Поединок чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3) и Деррика Льюиса (25-7) может пройти 7 августа в рамках турнира UFC 265. Об этом в комментарии ESPN сообщил президент промоушена Дэйна Уайт.
«Возможно в эту дату и будет бой. Сейчас мы работаем над некоторыми вещами. И да, это один из боев, над которым мы работаем».
Напомним, ранее Льюис избил угонщика, которій хотел украсть его автомобиль.
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