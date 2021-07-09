Макгрегор: «Я иду убивать Порье. Хочу вывести его из строя»
Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов
Трилогия ирландца и американца пройдет в ночь с 10 на 11 июля
07:46
Порье и Макгрегор / Фото: UFC
В ночь с 8 на 9 июля состоялась пресс-конференция турнира UFC 264 с главным событием шоу Конор Макгрегор (22-5) – Дастин Порье (27-6), на которой позже прошла и битва взглядов.
Дастин вел себя достаточно сдержанно, в то время как эпатажный ирландец в своей манере провоцировал оппонента – все завершилось тем, что после стойки экс-чемпион UFC в двух весовых категориях попытался нанести лоу-кик:
Tensions are #UFC264 pic.twitter.com/4eXV1qPDvV— UFC (@ufc) July 9, 2021
Напомним, что Макгрегор заявил, что идет убивать Порье.
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