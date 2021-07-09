Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов

Трилогия ирландца и американца пройдет в ночь с 10 на 11 июля
MMA
07:46
Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов
Порье и Макгрегор / Фото: UFC

В ночь с 8 на 9 июля состоялась пресс-конференция турнира UFC 264 с главным событием шоу Конор Макгрегор (22-5) – Дастин Порье (27-6), на которой позже прошла и битва взглядов.

Дастин вел себя достаточно сдержанно, в то время как эпатажный ирландец в своей манере провоцировал оппонента – все завершилось тем, что после стойки экс-чемпион UFC в двух весовых категориях попытался нанести лоу-кик:

Напомним, что Макгрегор заявил, что идет убивать Порье.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Амосов: «Выбрал бы бой за титул, а не деньги»
Амосов: «Выбрал бы бой за титул, а не деньги»
MMA
8 июля 19:21
Макгрегор: «Я иду убивать Порье. Хочу вывести его из строя»
Макгрегор: «Я иду убивать Порье. Хочу вывести его из строя»
MMA
8 июля 18:39
Биспинг допускает, что бой с Порье станет последним в карьере Макгрегора
Биспинг допускает, что бой с Порье станет последним в карьере Макгрегора
MMA
8 июля 15:20
Макгрегор: «Сейчас я опаснее, чем когда-либо, я перееду Порье»
Макгрегор: «Сейчас я опаснее, чем когда-либо, я перееду Порье»
MMA
8 июля 14:32
Лобов: «Порье не показал ничего, кроме лоу-киков, в бою против Макрегора»
Лобов: «Порье не показал ничего, кроме лоу-киков, в бою против Макрегора»
MMA
8 июля 11:20
Уайт подтвердил, что Макгрегор будет драться за титул UFC в случае победы над Порье
Уайт подтвердил, что Макгрегор будет драться за титул UFC в случае победы над Порье
MMA
7 июля 08:00

Новости: MMA

Амосов: «Если бы предложили бой с Усманом – согласился бы»
Амосов: «Если бы предложили бой с Усманом – согласился бы»
07:57
Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов
Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов
07:46
Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
Уайт назвал сроки следующего боя Чимаева. Известно имя возможного соперника
8 июля 20:20
Амосов: «Выбрал бы бой за титул, а не деньги»
Амосов: «Выбрал бы бой за титул, а не деньги»
8 июля 19:21
Макгрегор: «Я иду убивать Порье. Хочу вывести его из строя»
Макгрегор: «Я иду убивать Порье. Хочу вывести его из строя»
8 июля 18:39
Драться станет веселее. Атлетическая комиссия штата Невада больше не считает марихуану запрещенным веществом
Драться станет веселее. Атлетическая комиссия штата Невада больше не считает марихуану запрещенным веществом
8 июля 16:16
Биспинг допускает, что бой с Порье станет последним в карьере Макгрегора
Биспинг допускает, что бой с Порье станет последним в карьере Макгрегора
8 июля 15:20
Макгрегор: «Сейчас я опаснее, чем когда-либо, я перееду Порье»
Макгрегор: «Сейчас я опаснее, чем когда-либо, я перееду Порье»
8 июля 14:32
Нурмагомедов: «Англия – лучшая в мире, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция»
Нурмагомедов: «Англия – лучшая в мире, потому что в стране процветает футбол, а не коррупция»
8 июля 12:46
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Не Лопес-Лома или Усик-Джошуа? Генеральный директор Mayweather Promotions назвал самый громкий поединок в мире
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 18:15
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости