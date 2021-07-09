Будет жарко! Макгрегор попытался ударить Порье на дуэли взглядов

Трилогия ирландца и американца пройдет в ночь с 10 на 11 июля

Порье и Макгрегор / Фото: UFC

В ночь с 8 на 9 июля состоялась пресс-конференция турнира UFC 264 с главным событием шоу Конор Макгрегор (22-5) – Дастин Порье (27-6), на которой позже прошла и битва взглядов.

Дастин вел себя достаточно сдержанно, в то время как эпатажный ирландец в своей манере провоцировал оппонента – все завершилось тем, что после стойки экс-чемпион UFC в двух весовых категориях попытался нанести лоу-кик:

Напомним, что Макгрегор заявил, что идет убивать Порье.