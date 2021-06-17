Хукер вызвал на бой Нэйта Диаса
Было бы круто. Нэйт Диас может провести трилогию с Макгрегором
Скандальный американец намерен драться с лучшими бойцами своего дивизиона
22:07
Нэйт Диас и Конор Макгрегор / Фото - mmafightingТренер скандального американского полусредневеса UFC Нэйта Диаса (20-13), Сезар Грейси, поведал относительно следующего поединка своего подопечного.
Цитирует Грейси MMA Fighting.
«Я бы сказал, что следующим вариантом для Нейта может быть третий бой с Конором Макгрегором. Знаю, что Нэйт любит жесткие зарубы, его мотивируют бои с лучшими».
Стало известно, что Диас-младший не будет драться с бразильским ветераном Дэмианом Майей (28-11).
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