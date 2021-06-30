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«Человек на арене». Превью к бою Макгрегор – Порье 3 от UFC

До самого ожидаемого поединка лета осталось менее двух недель
MMA
16:44
«Человек на арене». Превью к бою Макгрегор – Порье 3 от UFC

Пресс-служба UFC на своем официальном Youtube-канале поделилась видео-превью к третьему поединку между топовыми легковесами Конором МакГрегором (22-5) и Дастином Порье (27-6) .

 

Трилогия Макгрегор – Порье завершиться 10 июля на турнире UFC 264. На арене смогут присутствовать зрители. Первый бой ирландец выиграл нокаутом в сентябре 2014-го года, американец отквитал это поражение в январе 2021-го.

Порье уверен, что снова досрочно остановит Макгрегора. Этого же мнения придерживается бывший доминатор легкого веса Хабиб Нурмагомедов, который оставляет шансы ирландцу лишь в первом раунде.

Сергей Остапенко
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Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье UFC 261

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