Чемпион UFC в легком весе сделал прогноз на бой Макгрегор – Порье

Чарльз Оливейра «топит» за Конора, ведь тот потенциально принесет ему много денег

Чарльз Оливейра / Фото: Sportskeeda

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) дал прогноз на бой своих коллег по дивизиону Конора Макгрегора (22-5) и Дастина Порье (27-6). Бразилец отдает преимущество «Ноториусу»:

«Конор. Конор Макгрегор нокаутом».

Ранее Оливейра признался, что будет болеть за Макгрегора, ведь возможный бой с ним принесет ему намного больше денег, чем встреча с Порье. Ранее Дэйна Уайт пообещал «Ноториусу» титульник.

Трилогия Макгрегор – Порье возглавит номерной турнир UFC-264, который пройдет в ночь с 10-го на 11-е июля.