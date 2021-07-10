Макгрегор оставил грозное послание Порье: «Ты умрешь в октагоне этой ночью»
Чемпион UFC в легком весе сделал прогноз на бой Макгрегор – Порье
Чарльз Оливейра «топит» за Конора, ведь тот потенциально принесет ему много денег
17:00
Чарльз Оливейра / Фото: Sportskeeda
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) дал прогноз на бой своих коллег по дивизиону Конора Макгрегора (22-5) и Дастина Порье (27-6). Бразилец отдает преимущество «Ноториусу»:
«Конор. Конор Макгрегор нокаутом».
Ранее Оливейра признался, что будет болеть за Макгрегора, ведь возможный бой с ним принесет ему намного больше денег, чем встреча с Порье. Ранее Дэйна Уайт пообещал «Ноториусу» титульник.
Трилогия Макгрегор – Порье возглавит номерной турнир UFC-264, который пройдет в ночь с 10-го на 11-е июля.
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