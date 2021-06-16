Стал известен полный файткард UFC on ESPN 25: «Корейский Зомби» – Иге
Чемпион WWFC Потеря примет участие в турнире Дэйны Уайта
Украинец движется по направлению к UFC
21:40
Игорь Потеря / фото - Instagram
Чемпион украинского промоушена WWFC в полутяжелой весовой категории Игорь Потеря (19-2) анонсировал свой следующий поединок.
Украинец примет участие в турнире Dana White`s Contender Series. О том, что он уже подписал контракт «Дуэлист» сообщил в своем Instagram.
Дата поединка украинца остается неизвестной.
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