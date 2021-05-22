Джонсон проведет бой с Барросом, который заменит Ромеро в рамках Гран-при Bellator
Чемпионский бой с Мусаси? Ромеро может вновь продолжить выступления в среднем дивизионе
Кубинская звезда ММА вскоре вернется в октагон
09:42
Йоэль Ромеро / Фото - reddit.comПрезидент Bellator Скотт Кокер заявил, что кубинский ветеран ММА Йоэль Ромеро (13-5) может вновь спуститься в средний дивизион.
По словам главы компании, в будущем он не исключает вариант поединка между чемпионом этого веса голландцем Гегардом Мусаси ( 47-7-2) и Ромеро.
Цитирует Кокера mmajunkie.usatoday.com.
«У нас впереди действительно много хороших боев для Гегарда. В конце нынешней недели или в начале следующей, будет большой анонс, относительно следующего поединка Мусаси. Есть много бойцов, который желают провести бой с Гегардом, один из них Йоэль Ромеро. Этот парень может снова выступать в среднем весе. Мы сейчас ведем переговоры с его менеджерами относительно этого вопроса, возможно, он проведет один или два боя в среднем дивизионе. В случае победы, Йоэль сможет побороться за титул. Так что нас ожидает много увлекательных поединков в этой весовой категории».
Напомним, что Ромеро подписал контракт с Bellator в середине 2020 года. Дебютный бой в рамках промоушена кубинец должен был провести 7 мая против американца Энтони Джонсона, но был отстранен от участия по состоянию здоровья.
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