Чендлер высказался о вызове от протеже Хабиба
Чендлер: «Гэтжи три-четыре раза отказывался от боя со мной»
Майкл уверен, что они должны подраться ради фанатов
21 июля 21:48
Майкл Чендлер / Фото: usatoday.com
Выступающий в UFC экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чэндлер (22-6) высказался о гипотетическом поединке с Джастином Гэтжи (22-3). Слова американцаприводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Джастину Гэтжи уже три или четыре раза предлагали бой со мной и каждый раз он отказывался. Нас разделяют лишь две позиции в рейтинге, но Джастин не выступал с октября 2020 года. Не знаю по каким причинам его команда не заинтересована в бою со мной. Я хочу этот поединок. Так же и должно быть – двое из лучших бойцов дерутся дерутся друг с другом. И я знаю, что фанаты хотят увидеть эту схватку».
Напомним, ранее Чендлер также заявлял, что хотел бы подраться с Конором Макгрегором после его возвращения.
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