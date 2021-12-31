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Чендлер назвал лучшего бойца года в UFC

Рейтинговый легковес – о бразильском чемпионе
MMA
31 декабря 2021г. 12:42
Чендлер назвал лучшего бойца года в UFC
Майкл Чендлер / фото - Getty Images

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер (22-7) объяснил, почему считает своего экс-соперника и действующего чемпиона дивизиона Чарльза Оливеру (32-8) лучшим бойцом 2021 года. Цитирует Чендлера портал MMA Fighting.

«Я думаю, единственное, что играет против Оливейры в этой гонке, – тот факт, что у него не так много выступлений, не так много поединков в году, как у Камару Усмана. Но, по моему мнению, против Усмана играет то, что, к сожалению, мы ожидали, что Камару будет так доминировать. Наши ожидания от Камару были выше. Так что в аспекте превосходства наших ожиданий, этого восхищения, которое ты испытываешь, когда видишь, что этот парень сделал, для меня боец года – Чарльз Оливейра.

Могли бы мы год-полтора назад поверить, что Оливейра будет чемпионом? Понятно, что он шел на хорошей серии, но бился с парнями за пределами топ-10. Затем Чарльз ворвался в топ-10 и финиширует парней оттуда больше года.

Кульминация в виде победы над Дастином Порье, одним из лучших бойцов в истории легкого дивизиона, склоняет меня в его сторону. Тот факт, что он превзошел наши ожидания, для меня делает бойцом года Чарльза».

Напомним, Чендлер намерен в конце 2022 года подраться с Гэтжи за титул.

 

Михаил Рыбак
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