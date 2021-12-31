Чендлер назвал лучшего бойца года в UFC

Майкл Чендлер / фото - Getty Images

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер (22-7) объяснил, почему считает своего экс-соперника и действующего чемпиона дивизиона Чарльза Оливеру (32-8) лучшим бойцом 2021 года. Цитирует Чендлера портал MMA Fighting.

Могли бы мы год-полтора назад поверить, что Оливейра будет чемпионом? Понятно, что он шел на хорошей серии, но бился с парнями за пределами топ-10. Затем Чарльз ворвался в топ-10 и финиширует парней оттуда больше года.

Кульминация в виде победы над Дастином Порье, одним из лучших бойцов в истории легкого дивизиона, склоняет меня в его сторону. Тот факт, что он превзошел наши ожидания, для меня делает бойцом года Чарльза».