Вовзвращение в игру. Чендлер свой следующий поединок может провести с Гэтжи
Чендлер – о поединке с Гэтжи: «Верю, что вырублю его»
Американец отреагировал на новость о своем следующем сопернике
20:30
Майкл Чендлер / фото - cagesidepress.com
Легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) отреагировал на новость о своем следующем сопернике. Вероятнее всего, им станет Джастин Гэтжи (22-3).
Чендлера цитирует портал MMA Fighting:
«Я думаю, что бой Гэтжи – Чендлер сейчас самый ожидаемый бой для болельщиков на всей планете. Джастин был на языке у UFC, меня и моего руководства с тех пор, как мы подписали контракт. Это просто не сработало сразу по множеству разных причин.
Сейчас проблема в сроках. Я дрался восемь дней назад, 10 дней назад, что бы это ни было, он не дрался уже восемь или 10 месяцев. У нас также есть Бенеил Дариуш, который, очевидно, хочет немного отдохнуть со своей семьей.
Все, что я знаю, в пятерке лучших в UFC полно талантов, и я бы приветствовал бой с Гэтжи. Просто дело во времени, и я вам вот что скажу, люди будут жаждать увидеть этот бой».
Майкл Чендлер рассказал, когда намерен вернуться в октагон и кого видит своим следующим соперником.
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