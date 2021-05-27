Чендлер – о поединке с Гэтжи: «Верю, что вырублю его»

Майкл Чендлер / фото - cagesidepress.com

Легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) отреагировал на новость о своем следующем сопернике. Вероятнее всего, им станет Джастин Гэтжи (22-3).

Чендлера цитирует портал MMA Fighting:

Сейчас проблема в сроках. Я дрался восемь дней назад, 10 дней назад, что бы это ни было, он не дрался уже восемь или 10 месяцев. У нас также есть Бенеил Дариуш, который, очевидно, хочет немного отдохнуть со своей семьей.

Все, что я знаю, в пятерке лучших в UFC полно талантов, и я бы приветствовал бой с Гэтжи. Просто дело во времени, и я вам вот что скажу, люди будут жаждать увидеть этот бой».