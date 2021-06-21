Холловэй получил следующего соперника в UFC
Чикадзе заменит Холловэя в бою с Родригесом
Гига подерется с мексиканцем 17 июля
09:33
Гига Чикадзе и Яир Родригес / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (13-2) заявил, что согласился заменить травмированного Макса Холлоуэя в поединке с Яиром Родригесом (12-2), сообщает mmajunkie.usatoday.com.
«Макс Холлоуэй травмировался и снялся с боя против Яира Родригеса. Из UFC связались со мной и попросили выйти на замену, и я согласился. Теперь мы ждем Яира. Этот парень не дрался 20 или даже 21 месяц. Угадайте, что в это время делал я? Я дрался, дрался и еще раз дрался. Я подрался шесть раз и побил всех своих оппонентов. Этот же парень начал играть в игры. Уже прошло уже несколько дней после моего согласия и я до сих пор ничего не слышал.
Надеюсь, он все же выйдет 17-го июля, но мне уже говорили, что он трусливая сучка. Он четыре раза отказывался от боя с Забитом Магомедшариповым, сделал все возможное, чтобы не выходить с ним в октагон. Я не считаю, что парень боится драться в UFC, но надеюсь, что он встретится со мной лицом к лицу, и мы с ним поговорим».
Напомним, ранее бой Холловэя и Родригеса планировался на 17 июля.
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