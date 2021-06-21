Чикадзе заменит Холловэя в бою с Родригесом

Гига Чикадзе и Яир Родригес / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (13-2) заявил, что согласился заменить травмированного Макса Холлоуэя в поединке с Яиром Родригесом (12-2), сообщает mmajunkie.usatoday.com.



Надеюсь, он все же выйдет 17-го июля, но мне уже говорили, что он трусливая сучка. Он четыре раза отказывался от боя с Забитом Магомедшариповым, сделал все возможное, чтобы не выходить с ним в октагон. Я не считаю, что парень боится драться в UFC, но надеюсь, что он встретится со мной лицом к лицу, и мы с ним поговорим».