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Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба

Шведский проспект UFC уже нашел ему замену

MMA
13:41
Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба
Хамзат Чимаев / Фото - fighttime.ru
Восходящая звезда UFC, выступающий в полусредней и средней весовых категориях, Хамзат Чимаев (9-0), прекратил сотрудничество с менеджером Али Абдель-Азизом, который также работает с бывшим чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым

«Хамзат завершил отношения с Али Абдель-Азизом. Это произошло по-доброму и уважительно. Теперь менеджер Хамзата – Махди Шаммас».


Накануне Чимаев отказался от поединка против экс-чемпиона промоушена в среднем весе Люка Рокхолда.
Источник: ТАСС Владимир Кириченко
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Теги

Хамзат Чимаев Али Абдель-Азиз

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