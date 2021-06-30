Столько бравады, а на выходе пшик? Чимаев отказался от боя с экс-чемпионом UFC
Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Хабиба
Шведский проспект UFC уже нашел ему замену
13:41
Хамзат Чимаев / Фото - fighttime.ruВосходящая звезда UFC, выступающий в полусредней и средней весовых категориях, Хамзат Чимаев (9-0), прекратил сотрудничество с менеджером Али Абдель-Азизом, который также работает с бывшим чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
«Хамзат завершил отношения с Али Абдель-Азизом. Это произошло по-доброму и уважительно. Теперь менеджер Хамзата – Махди Шаммас».
Накануне Чимаев отказался от поединка против экс-чемпиона промоушена в среднем весе Люка Рокхолда.
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