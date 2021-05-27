Оливейра: «Победитель третьего боя Макгрегора и Порье станет следующим претендентом»
Дэн Харди назвал фаворита боя Макгрегор – Порье 3
Бывший боец UFC считает, что ирландец способен взять реванш
12:48
Дэн Харди / фото - UFC
Бывший боец UFC Дэн Харди в интервью YouTube каналу Real Quick дал свой прогноз на третий бой Конора Макгрегора (22-5) и Дастина Порье (27-6).
«У Макгрегора, несомненно, есть шанс одолеть Порье. Я бы сказал, что если бы он выиграл второй бой, то я бы выбрал Порье в трилогии, потому что Конор не был бы так заинтересован. Но из-за того, что он выходит после поражения, я думаю, он более мотивирован и с большей вероятностью выиграет третий бой.
Я считаю, что он немного недооценил Порье из-за того, что так быстро остановил его в первом бою. Думаю, он не отдавал должного уважения Порье. Конечно, у него потрясающие тренеры в углу, но мне кажется, что Конор недостаточно уважал способность Порье адаптироваться. Он вернулся к контратакам левой. Думал, что уклонится от его джеба и поймает левой. Это был его единственный план на бой, и поэтому его передняя нога была так уязвима».
Напомним, Абдель-Азиз назвал Макгрегора элитной проституткой.
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