Дэн Харди назвал фаворита боя Макгрегор – Порье 3

Дэн Харди / фото - UFC

Бывший боец UFC Дэн Харди в интервью YouTube каналу Real Quick дал свой прогноз на третий бой Конора Макгрегора (22-5) и Дастина Порье (27-6).

Я считаю, что он немного недооценил Порье из-за того, что так быстро остановил его в первом бою. Думаю, он не отдавал должного уважения Порье. Конечно, у него потрясающие тренеры в углу, но мне кажется, что Конор недостаточно уважал способность Порье адаптироваться. Он вернулся к контратакам левой. Думал, что уклонится от его джеба и поймает левой. Это был его единственный план на бой, и поэтому его передняя нога была так уязвима».