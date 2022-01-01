Дэйна Уайт: «Сомневаюсь, что Хабиб будет снова драться»

Хабиб и Уайт / Фото: usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что из-за смерти отца экс-чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов больше не вернется в октагон.



Он начал свой собственный путь и не хочет драться. Он потерял отца и для него это была болезненная потеря.

Его отец был силой, которая его вела и говорила: «Давай сделаем то, давай сделаем это». Сейчас этого нет и я не думаю, что он будет снова драться».