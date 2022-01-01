Чендлер: «Хабиб практически не допускал ошибок в поединках»
Дэйна Уайт: «Сомневаюсь, что Хабиб будет снова драться»
Глава промоушена уверен, что только отец мог бы повлиять на его решение
01 января 15:16
Хабиб и Уайт / Фото: usatoday.com
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что из-за смерти отца экс-чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов больше не вернется в октагон.
«Некоторые люди говорят, что я сделал ещё одну попытку вернуть Хабиба, но нет, поскольку он завершил карьеру. Сомневаюсь, что Хабиб будет снова драться.
Он начал свой собственный путь и не хочет драться. Он потерял отца и для него это была болезненная потеря.
Его отец был силой, которая его вела и говорила: «Давай сделаем то, давай сделаем это». Сейчас этого нет и я не думаю, что он будет снова драться».
Напомним, ранее Хабиб жестко высказался о ринг-герлз, из-за чего одна из них ему ответила.
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