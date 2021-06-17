Джейк Пол вызвал на бой Нэйта Диаса
Диас не будет драться с Майей
В команде Нэйта уверены, что этот бой им не нужен
10:07
Нэйт Диас / Фото: usatoday.com
Тренер звезды UFC Нэйта Диаса
(20-13) Сезар Грейси заявил порталу bjpenn.com, что его подопечный не будет драться с бразильским ветераном Дэмианом Майей (28-11).
«Знаю, что все сейчас ждут решение Нейта по поводу боя с Майей. Хоть я еще не обсуждал этот бой с Диасом, но уже сейчас могу сказать, что категорически против. Дэмиан был отличным представителем БЖЖ в ММА. Он много добился и мы все его уважаем. Считаем, что он остается опасным соперником, но я не думаю, что Нэйт что-то выиграет от этого боя. Если он проиграет, то от 44-летнего мужика, который уходит на пенсию. А если победит, то победит ветерана, уходящего на пенсию. Это безвыходная ситуация».
Напомним, ранее Майя заявил, что хочет провести с Диасом последний бой в карьере.
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