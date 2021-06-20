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Диллашоу: «После дисквалификации у меня началась депрессия»

Экс-чемпион UFC рассказал об отстранении за допинг
MMA
22:40
Диллашоу: «После дисквалификации у меня началась депрессия»
Ти Джей Диллашоу / фото - thescrap.co

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (16-4) в видеодневниках UFC Chronicles для платформы UFC Fight Pass рассказал о своей дисквалификации за допинг.

«Прием запрещенных препаратов – это огромный стресс. Он создает сильную нервозность. Этот стресс гораздо больше, чем любая весогонка. Когда я принимал этот препарат от анемии [ЭПО], у меня было ощущение, что я потерял смысл жизни.

В конце концов, стресс дошел до такой точки, что я понял – это не стоит того. Каждое утро я просыпался и дрожал от страха, что прямо сейчас нагрянет USADA. Никто не знал, что я принимаю этот препарат, только моя жена.

И когда я попался, друзья жены начали подходить к ней и упрекать: «Зачем он обманывал?». У меня же после дисквалификации началась депрессия. Я почти не спал, пил виски. Все, что мне хотелось делать – это пить и уйти от реальности».

Ти Джей Диллашоу вернется в октагон в поединке с Кори Сандхагеном (14-2) 24 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Рене Тер Велде
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Ти Джей Диллашоу

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