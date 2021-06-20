Диллашоу: «После дисквалификации у меня началась депрессия»

Ти Джей Диллашоу / фото - thescrap.co

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (16-4) в видеодневниках UFC Chronicles для платформы UFC Fight Pass рассказал о своей дисквалификации за допинг.

В конце концов, стресс дошел до такой точки, что я понял – это не стоит того. Каждое утро я просыпался и дрожал от страха, что прямо сейчас нагрянет USADA. Никто не знал, что я принимаю этот препарат, только моя жена.

И когда я попался, друзья жены начали подходить к ней и упрекать: «Зачем он обманывал?». У меня же после дисквалификации началась депрессия. Я почти не спал, пил виски. Все, что мне хотелось делать – это пить и уйти от реальности».