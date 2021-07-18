Диллашоу: «Прямо сейчас Макгрегор роет себе яму»

Бывший чемпион UFC считает, что оправдания ирландца лишь вредят его имиджу



Ти Джей Диллашоу / фото - Associated Press

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (16-4) в беседе с Брэндоном Шаубом заявил, что попытки Конора Макгрегора (22-6) оправдать свое недавнее поражение на UFC 264 лишь идут во вред имиджу ирландца.

«Даже не знаю, мужик. Прямо сейчас он [Макгрегор] роет себе яму. Он продолжает выкладывать эти видео, выдумывает оправдания, выставляя себя идиотом. И сейчас мне хочется поддержать его, ведь он упал на самое дно. Хотя когда он был на вершине, я не хотел за него вступаться. Но прямо сейчас мне действительно хочется его поддержать, учитывая, сколько он сделал для нашего спорта. Однако он усложняет эту задачу, поскольку ведет себя как муд*к».

Ти Джей Диллашоу вернется в октагон в поединке с Кори Сандхагеном (14-2) 24 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).