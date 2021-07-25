Диллашоу: «Я хочу пояс, он мой»

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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (17-4) после победы раздельным решением судей над Кори Сандхагеном (14-3) на турнире UFC on ESPN 27 в интервью ESPN заявил, что желает сразиться за титул.

Я бы мог больше финтить, плюс я достаточно сильно повредил колено в конце первого раунда. Без этого я бы мог лучше бороться, заправлять ноги, когда забирал его спину, но я не мог его поднять. Конечно, это неприятно - серьезная часть плана на бой летит в никуда, и я просто ничего не мог сделать. Думаю, я бы мог это исправить со здоровым коленом.

Я хочу этот пояс, но не буду ждать вечность. Если это затянется, давайте биться за временный пояс. Мы не можем бесконечно ждать, пока Стерлинг поправляется. Я хочу этот пояс, он мой».