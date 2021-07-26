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Диллашоу: «Я хочу вернуть себе пояс»

Ти Джей уверен, что подерется с Петром Яном
MMA
26 июля 15:06
Диллашоу: «Я хочу вернуть себе пояс»
Ти Джей Диллашоу / Фото: mmafighting.com

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (17-4) заявил, что намерен в следующем поединке вернуть свой титул. Слова бойца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.

«Я хочу вернуть себе пояс. Это мой пояс, и он должен быть у меня. В следующем бою я планирую встретиться с Яном. Я думаю, что он выиграет в реванше со Стерлингом. Алджамейн не очень хорошо выглядел в прошлый раз».

Напомним, ранее Диллашоу успешно вернулся после двухлетней дисквалификации, победив Кори Сэндхагена.

Карен Агабекян
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Ти Джей Диллашоу

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