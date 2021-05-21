Долидзе: «Всегда считал и считаю, что Украина – это неделимое и единое государство»
Долидзе: «5 июня готов драться с кем-угодно»
Соперник грузина снялся с боя по непонятной причине
21 мая 17:31
Роман Долидзе / фото - Instagram
Итальянский средневес Алессио Ди Кирико (13-5) отказался от боя на турнире UFC Fight Night 189 против Романа Долидзе (8-1). Экс-чемпион WWFC опубликовал пост в своем Instagram, бросив вызов всем представителям UFC.
«По какой-то причине моему оппоненту пришлось отказаться от боя. Не знаю, что случилось. Но сейчас важно то, что я открыт и готов драться с кем угодно. Кто готов? 5 июня! Поехали!»
Напомним, в последнем поединке грузин уступил судейским решением Тревину Джайлсу (14-2).
Комментарии 0