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Долидзе о бое со Старополи: «Я старался драться с умом»
Роман рассказал, почему поединок вышел скучным
08:39
Роман Долидзе / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Поживающий в Украине грузинский средневес UFC Роман Долидзе (9-1) высказался о своей осторожной победе над аргентинцем Лауреано Старополи (9-4). Слова Романа приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Я старался драться с умом. Я знал, что он умеет и что у него есть. Для меня все прошло по план на поединок.
Я знал, что хорошо атакует, но в этот раз я не хотел, чтобы у меня были ссадины и гематомы на лице. Просто сейчас моя семья переезжает в Вегас, и мне бы не хотелось, чтобы мое лицо было повреждено. Вот почему я все упростил для себя.
Я счастлив, что выиграл бой, но, чтобы устроить шоу, нужно наносить больше ударов. В следующий раз, я обязательно это сделаю».
Напомним, Долидзе победил Старополи 5-го июня на турнире UFC Fight Night 189.
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