Долидзе о бое со Старополи: «Я старался драться с умом»

Роман Долидзе / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Поживающий в Украине грузинский средневес UFC Роман Долидзе (9-1) высказался о своей осторожной победе над аргентинцем Лауреано Старополи (9-4). Слова Романа приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



Я знал, что хорошо атакует, но в этот раз я не хотел, чтобы у меня были ссадины и гематомы на лице. Просто сейчас моя семья переезжает в Вегас, и мне бы не хотелось, чтобы мое лицо было повреждено. Вот почему я все упростил для себя.

Я счастлив, что выиграл бой, но, чтобы устроить шоу, нужно наносить больше ударов. В следующий раз, я обязательно это сделаю».