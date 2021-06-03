Экс-чемпион Bellator спрогнозировал результат поединка Амосов – Лима
Долидзе: «Я лично уверен и надеюсь, что Амосов победит Лиму»
Роман поддержал украинского бойца перед главным боем жизни
12:59
Роман Долидзе / Фото - UFC
Грузинский средневес UFC Роман Долидзе (8-1) уверен, что украинец Ярослав Амосов (25-0) победит чемпиона полусреднего веса Bellator Дугласа Лиму (32-8).
«Он доминирующий, хороший спортсмен. Но этот бой будет очень важным для него, как раз высокого уровня, который может нам показать, на что Ярик способен. Я лично уверен и надеюсь, что он победит. Мы все ждем этот бой. Я с Яриком тоже не раз тренировался, знаю его очень хорошо и надеюсь на его победу. В Bellator он имеет шанс забрать титул, а потом, со временем, может, и в UFC».
Напомним, поединок Амосова против Лимы состоится турнир Bellator 260, в главном событии которого Амосов сразится с Лимой.
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